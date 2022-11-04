Такая любовь: молдаванин на резиновой лодке переплыл Днестр ради украинки

Украинские пограничники задержали гражданина Молдовы. Он незаконно пересек государственную границу на надувной лодке.

Гражданин Молдовы решил нарушить закон из-за своей возлюбленной из Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

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Как мужчина на резиновой лодке переплыл Днестр

36-летний гражданин Молдовы на резиновой надувной лодке переплыл реку Днестр из Молдовы в Украину, чтобы увидеться с любимой. О серьезности намерений поклонника свидетельствовало то, что он, несмотря на рискованный план, преодолел опасное водное препятствие ночью и еще без весел.

Однако опрометчивое путешествие завершилось на украинском берегу реки, где мужчину ждала не его возлюбленная, а пограничный наряд.

Иностранец рассказал, что во время последнего визита в Украину он нарушил правила пребывания, за что был привлечен к административной ответственности. Как выяснилось, назначенный штраф он не оплатил, кроме того ему запретили въезд в Украину до 2027 года. Поэтому мужчина решил пересечь границу незаконным способом.

Теперь мужчине также придется отвечать по статье о незаконном пересечении государственной границы Украины.



Мужчина на резиновой лодке переплыл Днестр / фото ГНСУ



Мужчину задержали / фото ГНСУ



Гражданину Молдовы "светит" статья / фото ГНСУ

После хмельной вечеринки молдаванин оказался в Украине

В августе на окраине села Цекиновка Винницкой области задержали мужчину, который нарушил границу на Днестре. Задержан перебежчик Днестр из Молдовы в Украину на участке, где ширина реки достигает более 100 метров, а глубина до 3-х.

Так, пловцом оказался 27-летний гражданин Молдовы. По словам мужчины, он с друзьями в течение ночи отдыхал на берегу Днестра, а утром во время купания пристал не к тому берегу. В результате ему запретили въезд в Украину на 5 лет.