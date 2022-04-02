Молдова не подтверждает данные о мобилизации российских войск в Приднестровье

В Генштабе сообщили, что Путин пытается привлечь к войне в Украине хоть какую-то помощь. В частности, делает это в непризнанном Приднестровье.

В то же время в МИД Молдовы заявили, что пока информации, подтверждающей мобилизацию войск в Приднестровском регионе, нет.

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Власти продолжат мониторинг и обмен информацией с нашими партнерами, чтобы обеспечить безопасность наших граждан,

– говорится в сообщении МИД Молдовы.

Напомним, что в Генштабе ВСУ отметили, что Россия активизирует войска в непризнанном Приднестровье для проведения провокаций и демонстрационных действий на границе с Украиной. Есть передислокация российских войск и подразделений так называемой приднестровско-молдавской республики.

Как обьясняют в ведомстве, такие действия врага преследуют подготовку к демонстрации готовности наступления и, возможно, боевых действий против Украины.

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