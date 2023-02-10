Заметим, что правительство Гаврилицы работало в течение 18 месяцев. По закону Молдовы, президент страны должен подписать указ о роспуске Кабмина, который будет выполнять свои обязанности до принятия присяги новым составом правительства.

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Молдова входит в новый этап, в основе которого – безопасность

Премьер сообщила об отставке и поблагодарила тех, с кем ей удалось поработать за период своей каденции, то есть за полтора года.

Наталья Гаврилица подчеркнула, что сейчас Молдова вступает в новый этап, приоритетом которого является безопасность страны. Также она перечислила достижение Кабмина во время ее каденции, в частности, получение Молдовой статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

Если бы у правительства было дома в Молдове столько же поддержки, сколько в ЕС, в Брюсселе, мы бы добились гораздо большего,

– заявила Гаврилица.

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Санду выдвинула кандидата на должность нового министра

После консультаций с парламентскими фракциями, президент Молдовы Майя Санду выдвинула кандидатуру Дорина Речана на должность премьер-министра страны.

В свою очередь Дорин Речан заявил, что немедленно приступит к подготовке программы нового Кабмина. Он выделил 3 ключевых приоритета:

Первое – порядок и дисциплина в госинституциях.

Второе – дать новую жизнь экономике – больше ресурсов для инвестиций в бизнес, малые и средние предприятия.

Третье – мир и стабильность.

Мы должны консолидировать сектор безопасности, чтобы все люди чувствовали себя в безопасности,

– прокомментировал третий пункт Речан.

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