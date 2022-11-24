С 11 октября Украина прекратили экспорт электроэнергии. Но после того, как в Молдове исчез свет, ряд телеграмм-каналов распространил фейковую информацию о том, что Украина продолжила экспортировать электроэнергию.
К теме В Молдове запустили флешмоб "Во тьме, но без вас"
Почему в Молдове пропал свет во время ударов по инфраструктуре Украины
В сети разгоняют скандал, что Украина до сих пор экспортирует электроэнергию в Молдову. Мол, именно поэтому в соседней стране исчезла электроэнергия.
На самом деле, это не так. В "Укрэнерго" опровергли это утверждение, объяснив, что из-за российских атак произошел скачок частоты в технически совместной энергосети двух государств.
Последствия ракетных атак России по Украине также ощутила Молдова. Из-за российских атак произошел скачок частоты в нашей технически совместной энергосети, который повлек потерю связи Молдовы с электрической сетью Европы, откуда страна получает долю электрической энергии,
– объяснили в Укрэнерго.
Что известно о последствиях последней атаки по энергосистеме Украины
- 23 ноября Россия нанесла удары по энергетическим объектам в Киеве, а также в Киевской, Винницкой, Львовской и Запорожской областях.
- В результате этой атаки в Украине начались масштабные перебои с энерго-, тепло- и водоснабжением.
- Пока ни одна АЭС не генерирует электроэнергию. В регионах массово применяют аварийные и внеплановые отключения света, а во многих населенных пунктах до сих пор не удалось восстановить питание. В частности, 70% столицы до сих пор не нет света.
- Работу АЭС должны возобновить к вечеру 24 ноября. Тогда ситуация с электроэнергией улучшится.
К теме – сколько ракет Россия выпустила по Украине 23 ноября: смотрите видео