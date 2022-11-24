Від 11 жовтня Україна припинили експорт електроенергії. Але після того, як у Молдові зникло світло, ряд телеграм-каналів розповсюдив фейкову інформацію про те, що Україна буцімто продовжила експортувати електроенергію.

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Чому у Молдові зникло світло під час ударів по інфраструктурі України

У мережі розганяють скандал, що Україна досі експортує електроенергію в Молдову. Мовляв, саме через це у сусідній країні зникла електроенергія.

Насправді це не так. В "Укренерго" спростували це твердження, пояснивши, що через російські атаки відбувся стрибок частоти в технічно спільній енергомережі двох держав.

Наслідки ракетних атак Росії по Україні також відчула Молдова. Через російські атаки відбувся стрибок частоти в нашій технічно спільній енергомережі, який спричинив втрату зв’язку Молдови з електричною мережею Європи, звідки країна отримує частку електричної енергії,

– пояснили в Укренерго.

Факт. 11 жовтня Україна зупинила постачання електроенергії до ЄС та Молдови. Молдова купувала 30% електроенергії в українських компаній. 13 жовтня на молдавський ринок електроенергії вийшла Румунія, однак її постачання не покривають 30% електроенергії.

Що відомо про наслідки останньої атаки по енергосистемі України

23 листопада Росія завдала ударів по енергетичних об'єктах у Києві, а також у Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.

Внаслідок цієї атаки в Україні почались масштабні перебої з енерго-, тепло- та водопостачанням.

Наразі жодна АЕС не генерує електроенергію. В регіонах масово застосовують аварійні та позапланові відключення світла, а у багатьох населених пунктах досі не вдалося відновити живлення. Зокрема 70% столиці досі без світла.

Роботу АЕС повинні відновити до вечора 24 листопада. Тоді ситуація з електроенергією покращиться.

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