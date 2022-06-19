Молдова больше не будет транслировать новости и фильмы российских пропагандистов

Молдова больше не будет транслировать российское телевидение. В стране нельзя будет транслировать новостные и аналитические программы, а также военные фильмы страны-агрессорки.

Соответствующий закон подписала президент Майя Санду. Запрет начнет действовать 24 июня после публикации в "Официальном вестнике".

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Важно, что документ определяет понятие "дезинформация", которая несет угрозу информационной безопасности. Речь идет об информации, которая "оправдывает или продвигает военную агрессию, агрессию гибридного типа, терроризм, диктаторские режимы".

Телевизионные компании, которые продолжат транслировать дезинформацию, оштрафуют и лишат лицензии на вещание на 7 лет.

Закон был подписан президентом. В нем устанавливается понятие дезинформации, предусматривающее жесткие санкции. Если факт будет доказан, то компанию лишат лицензии на семь лет,

– заявила председатель Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу.

Напомним, что соответствующий закон правительство Молдовы одобрило еще 2 июня. Согласно ему, телевизионные и радиостанции Молдовы смогут транслировать только обычные российские фильмы, сериалы, музыкальные программы и развлекательные шоу. Но никакой политики, новостей или военной тематики.

Надеемся, в Молдове со временем поймут, что прокремлевской пропагандой пропитано почти все культурное российское пространство, даже детские мультики.

Молдавия уже не в первый раз запрещает российские новости

Транслировать российские новости в Молдове запрещали еще в 2017 году. Однако в 2021 г. от такого решения отказались. Когда же Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину, запрет обновили и уже закрепили ее юридически.

Молдова опасается, что может стать следующей

По данным украинской разведки, у Кремля есть четкие планы по нападению на Молдову . Ведь в случае вторжения в эту страну Россия получит новый фронт на войне против Украины, а нашим ВСУ придется мощно противостоять противнику еще и на юго-западном направлении. Так кафиры хотят ослабить украинское войско.

Из-за угрозы со стороны России правительство Молдовы планирует разрешить введение иностранных войск в страну , как это сделала Украина в 2014 году. Соответствующий законопроект уже находится в состоянии разработки.

Ранее сообщалось, что Молдова и Румыния 18 июня начали совместное заседание парламентов в Кишиневе. Это исторический и уникальный момент, который, возможно, станет началом новых партнерских отношений между странами.

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