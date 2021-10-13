Молдова объявила режим повышенной готовности: планируют переговоры с Украиной по газу

В Молдове заявили, что из-за проблем с ценами на газ, объявили режим повышенной готовности. Страна планирует переговоры по использованию существующих межсетевых соединений с Украиной и Румынией.

В стране заседала комиссия по чрезвычайным ситуациям. Она решила, что правительство страны на фоне газового кризиса планирует разработать систему компенсации для граждан.

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В Молдове объявили режим повышенной готовности из-за газового кризиса

Мы объявляем режим повышенной готовности, чтобы быть готовыми к любому сценарию. Состояние готовности означает, что учреждения могут принимать конкретные меры для защиты граждан,

– заявил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спину.

Он также объяснил, что страна продолжает переговоры по обеспечению газом и делает все возможное, чтобы разрешить ситуацию.

Молдова будет искать альтернативные сценарии

Премьер-министр страны Наталья Гаврилица заявила, что попросит Комиссию по чрезвычайным ситуациям проверить резервы природного газа компаний сектора и проинспектировать возможности.

Глава правительства объяснила, что они и дальше ведут непростые переговоры с российским "Газпромом". В том числе и из-за того, что "в мировом масштабе наблюдается беспрецедентный рост цен на природный газ, а также на другие энергоресурсы".

Молдова же пытается продлить контракт на тех условиях, что существовали ранее, однако у "партнеров другие требования и ожидания, и я верю, что многие вещи будут выяснены в ближайшую неделю".

В то же время мы готовим альтернативные сценарии, которые будут включать импорт природного газа из других источников с использованием существующих межсетевых соединений с Украиной и Румынией,

– объяснила премьер.

Наталья Гаврилица заверила, что в стране не закончится природный газ, и "проблема в цене, которую мы заплатим".

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