Молдова объявила режим повышенной готовности: планируют переговоры с Украиной по газу
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В Молдове заявили, что из-за проблем с ценами на газ, объявили режим повышенной готовности. Страна планирует переговоры по использованию существующих межсетевых соединений с Украиной и Румынией.
В стране заседала комиссия по чрезвычайным ситуациям. Она решила, что правительство страны на фоне газового кризиса планирует разработать систему компенсации для граждан.
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В Молдове объявили режим повышенной готовности из-за газового кризиса
Мы объявляем режим повышенной готовности, чтобы быть готовыми к любому сценарию. Состояние готовности означает, что учреждения могут принимать конкретные меры для защиты граждан,
– заявил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спину.
Он также объяснил, что страна продолжает переговоры по обеспечению газом и делает все возможное, чтобы разрешить ситуацию.
Молдова будет искать альтернативные сценарии
Премьер-министр страны Наталья Гаврилица заявила, что попросит Комиссию по чрезвычайным ситуациям проверить резервы природного газа компаний сектора и проинспектировать возможности.
Глава правительства объяснила, что они и дальше ведут непростые переговоры с российским "Газпромом". В том числе и из-за того, что "в мировом масштабе наблюдается беспрецедентный рост цен на природный газ, а также на другие энергоресурсы".
Молдова же пытается продлить контракт на тех условиях, что существовали ранее, однако у "партнеров другие требования и ожидания, и я верю, что многие вещи будут выяснены в ближайшую неделю".
В то же время мы готовим альтернативные сценарии, которые будут включать импорт природного газа из других источников с использованием существующих межсетевых соединений с Украиной и Румынией,
– объяснила премьер.
Наталья Гаврилица заверила, что в стране не закончится природный газ, и "проблема в цене, которую мы заплатим".
Последние новости о ситуации с газом в Европе
- 13 октября Еврокомиссия приняла меры по преодолению энергетического кризиса. Речь идет о комплексе краткосрочных и среднесрочных мер для противодействия росту мировых цен на энергоносители в зимний период.
- 11 октября верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает, что это проблема геополитического уровня. ЕС столкнулся с чрезвычайной ситуацией резкого роста цен на газ и электроэнергию.
- Кстати, 7 октября биржевая цена на газ в Европе за тысячу кубометров упала ниже 1000 долларов. Топливо было выше соответствующей отметки в течение недели. Например, еще 6 октября цена на газ в Европе резко выросла до нового исторического рекорда – 1900 долларов за тысячу кубометров.