Молдова обвиняет Украину в похищении Чауса: что говорят в МИД

Молдавские правоохранители вменяют государственным структурам Украины причастность к похищению судьи Николая Чауса. Как реагируют в нашем МИДе – читайте далее.

В ведомстве обратили внимание на то, что готовы к максимальному сотрудничеству с Молдовой по этому делу. Это обсуждали как на уровне глав МИД, так и на уровне глав государств.

Обратите внимание Точка не поставлена, – Санду о похищении украинского экс-судьи Чауса

Ходатайство от правоохранителей Молдовы

О причастности Украины к похищению Чауса 23 июля заявил Александр Стояногло, генпрокурор Молдовы. Он сообщил, что соответствующее расследование уже завершено.

Наша позиция четкая: все обстоятельства дела должно установить расследование по линии правоохранительных органов,

– подчеркнули в МИД Украины.

Там рассказали, что 12 мая Офис генпрокурора Украины получил от молдавских коллег ходатайства о правовой помощи в рамках открытого уголовного дела. Через несколько дней украинская сторона направила запрос на получение дополнительной информации, без которой это было бы невозможным.

В МИД заявили о "роли третьей стороны"

Ввиду этого, в украинском МИД удивлены заявлениями о завершении расследования в Молдове в одностороннем порядке. Там не исключили, что могла быть задача реализовать громкий политический процесс с заранее определенным результатом. "Роль третьей стороны в этой ситуации очевидна. Ее цель состоит в том, чтобы дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Молдове и попытаться разрушить отношения с Украиной", – добавили в ведомстве.

Дело о похищении Чауса: что стоит знать

Чаус долгое время работал судьей Днепровского районного суда Киева. В 2016 году его задержали из-за взятки в 150 тысяч долларов. После этого мужчина сбежал в Молдову.

В апреле 2021 года экс-судью якобы похитили посреди Кишинева. Однако в мае Чаус записал видеообращение, в котором отметил, что на самом деле это происходило гораздо раньше.

Молдавские депутаты-социалисты вообще обвинили в якобы причастности к похищению Чауса президента Майю Санду. Политик будет обращаться в суд.

Журналист Юрий Бутусов утверждает, что Чауса якобы удерживает Главное управление разведки Минобороны. Операцию якобы контролирует Офис Президента.

В то же время в украинском МИД считают, что выяснить все обстоятельства по делу Чауса можно только при условии полного взаимодействия украинской и молдавской сторон.