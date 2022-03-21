Молдова откроет воздушный коридор для регулярных рейсов

Молдова открывает воздушный коридор через Румынию. Он должен заработать с 21 марта 2022 года.

Это поможет восстановить регулярные пассажирские перевозки по коридору, который ведет из Кишиновского аэропорта в сторону Румынии.

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"Учитывая, что воздушное пространство Украины закрыто и полеты в северном, южном и восточном направлениях невозможны, все рейсы будут осуществляться в Румынию и из Румынии. Остальное воздушное пространство остается закрытым, включая воздушное пространство класса G (неконтролируемое воздушное пространство, используемое в основном для развлекательных полетов)", – говорится в заявлении.

Однако отметили, что воздушное пространство класса G будет использоваться для полетов в исключительных ситуациях.

Почему Молдова закрывала воздушное пространство

Молдова 24 февраля 2022 года закрыла воздушное пространство из-за войны в Украине. В страну разрешили полеты только чартерным и грузовым рейсам.

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