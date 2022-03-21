Це допоможе відновити регулярні пасажирські перевезення коридором, що веде з Кишинівського аеропорту в бік Румунії.

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"Враховуючи, що повітряний простір України закритий і польоти у північному, південному та східному напрямках неможливі, всі рейси здійснюватимуться до Румунії та з Румунії. Решта повітряного простору залишається закритою, включаючи повітряний простір класу G (неконтрольований повітряний простір, що використовується в основному для розважальних польотів)", — йдеться у заяві.

Проте зазначили, що повітряний простір класу G будуть використовувати для польотів у виняткових ситуаціях.

Чому Молдова закривала повітряний простір

Молдова 24 лютого 2022 року закрила повітряний простір через війну в Україні. У державу дозволили польоти лише чартерним та вантажним рейсам.

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