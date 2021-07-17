Молдова перекроет трассу, что соединяет Румынию и Украину

В Молдове на 1 год перекроют движение на участке трассы M1, что соединяет Украину с Румынией. Это обусловлено ремонтом моста.

Ремонтные работы планируют начать уже с понедельника, 19 июля. Готовый объект обещают открыть в конце июня 2022 года.

Актуально На трассе Киев – Одесса обвалилась дорога: фото

В Молдове закроют трассу

Об этом сообщили Государственной администрации дорог Молдовы. Уже с 19 июля перекроют движение на трассе М1 на участке, который:

начинается от границы с Румынией;

пересекает Леуш, Кишинёв, Дубоссары;

заканчивается на границе с Украиной.

Альтернативный путь

Движение транспорта перенаправят на магистрали R4 R6 – Гояны – Криуляны – M1 и G72 R6 – Браниште – Криуляны. Водителей, которые будут пересекать трассу M1, призвали обращать внимание на временные дорожные знаки и объезжать ремонтируемый участок дороги.



Государственная администрация дорог опубликовала схему объезда участка дороги / Схема asd.md