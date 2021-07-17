Ремонтні роботи планують розпочали вже з понеділка, 19 липня. Готовий об'єкт обіцяють відкрити у кінці червня 2022 року.

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У Молдові закриють трасу

Про це повідомили Державній адміністрації доріг Молдови. Вже з 19 липня перекриють рух на траси М1 на ділянці, яка:

починається від кордону з Румунією;

перетинає Леуш, Кишинів, Дубоссари;

закінчується на кордоні з Україною.

Альтернативний шлях

Рух транспорту перенаправлять на магістралі R4 R6 – Гояни – Криуляни – M1 та G72 R6 – Браніште – Криуляни. Водіїв, які перетинатимуть трасу M1, закликали звертати увагу на тимчасові дорожні знаки і об'їжджати ремонтується ділянка дороги.

Державна адміністрація доріг опублікувала схему об'їзду ділянки дороги / Схема asd.md