Молдова присоединится к антироссийским санкциям, – спикер парламента

Против России за войну в Украине мир ввел рекордное количество санкций. Присоединяются все новые и новые страны.

Теперь стало известно, что намерение присоединиться к ограничениям против России выразила и Молдова. Такие заявления звучат в верхушке власти.

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Статус кандидата ЕС обязывает

В частности, представитель парламента Игорь Гросу заявил, что Молдова поддержит санкции против России, которые ЕС хочет продлить. По его словам, статус кандидата в ЕС подразумевает проявление солидарности с европейскими странами.

Мы будем проявлять солидарность с ЕС. И статус, и наше стремление в Европу обязывают нас и дальше быть солидарными. Цель этих санкций – остановить войну, чтобы после этого дипломаты сели за стол переговоров и нашли решение,

– сказал Гросу.

Он выразил уверенность, что Молдова поддержит санкции против России, которые обсуждал ЕС на саммите 23 июня.

Что скажет Россия

Спикера молдавского парламента также спросили его мнение о том, как на такое решение страны отреагирует Россия. Гросу сказал, что власти просят Россию ценить последовательность их действий.

Да, мы хотим поддерживать с вами хорошие отношения. У вас есть власть. Кроме того, несколько сот тысяч молдаван живут и работают там. Мы думаем о них. Мы хотим вести с вами торговые отношения. Но мы просим уважать наше решение вступить в ЕС,

– обратился Гросу к стране-агрессору.

Он также заверил, что все россияне и русскоговорящие чувствуют себя хорошо в Молдове. Гросу сразу предупредил, что их не запугивают, они очень хорошо интегрировались в общество.

Также спикер попросил Россию не придумывать проблем там, где их нет. Молдова – маленькая страна, но хочет, чтобы ее уважали.

Что происходит в Молдове

Страна вместе с нашим государством получила статус кандидата на вступление в Европейский Союз. Грузия, которая также претендовала на кандидатство, такого статуса не получила. 529 депутатов выступили "за", только 45 – "против", еще 14 воздержались. Некоторое время в стране было напряжение из-за вероятного нападения России. Президент Майя Санду признала, что в таком случае в Молдове нет армии, чтобы обороняться. Но есть непризнанное Приднестровье, где Россия держит своих военных.

Поэтому правительство Молдовы на фоне войны России против Украины планирует разрешить введение иностранных войск в страну, как это сделала Украина в 2014 году. Соответствующий законопроект уже находится в стадии разработки. Основная его цель – создать правовую базу для направления экспертов FRONTEX. Они должны предоставить главной инспекции пограничной полиции Молдовы необходимую поддержку в управлении региональным кризисом и потоком беженцев.

Начала Молдова и борьбу с российским идеологическим влиянием. Больше не будет транслировать российское телевидение. В стране нельзя будет показывать новостные и аналитические программы, а также военные фильмы страны-агрессора. Соответствующий закон подписала президент Майя Санду. Запрет начал действовать с 24 июня. Документ определяет понятие "дезинформация", которая несет угрозу информационной безопасности.

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