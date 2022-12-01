Нарушает суверенитет: Молдова призвала вывести русские войска из Приднестровья

В Молдове призвали вывести русские войска из оккупированного Приднестровья. В молдавском правительстве заявили, что присутствие войск России в Приднестровье нарушает суверенитет Молдавии.

Об этом на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ сказал вице-премьер Молдовы Нику Попеску, пишет 24 канал. Он подчеркнул, что присутствие российских в Приднестровье нарушает нейтральный статус Молдавии.

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В Молдавии просят ликвидировать российский склад боеприпасов

Незаконное присутствие русских вооруженных сил нарушает суверенитет и нейтральный статус Молдавии. Мы решительно призываем к полному и безоговорочному выводу российских военных с территории Республики Молдова в соответствии с обязательствами, взятыми Россией в 1999 году на саммите ОБСЕ в Стамбуле,

– отметил Попеску.

Вице-премьер Молдовы призвал обратить внимание на склад боеприпасов под Колбасной. По его словам, этот склад представляет угрозу всему региону и должен быть ликвидирован с помощью надлежащих международно признанных процедур.

Зеленский предлагает использовать опыт Украины для деоккупации Приднестровья

Президент Украины Владимир Зеленский предложил создать дипломатические платформы для освобождения оккупированных территорий по всему миру. В частности, он упомянул о Приднестровье и Абхазии.

По словам Зеленского, формат Крымской платформы должен быть стартом для других гуманитарных и дипломатических платформ, способствующих деоккупации других территорий – от Приднестровья и Абхазии до Северных территорий.

Ранее Зеленский заявил, что России не место в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Президент призвал максимально изолировать Россию и выбросить ее из Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

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