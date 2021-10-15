Соответствующее решение поддержали 54 депутата от партии "Действие и солидарность". Представители Блока коммунистов и социалистов перед голосованием покинули зал в знак протеста, а представители партии "Шор" выступили против ратификации.

К теме В Турции женщины протестуют из-за выхода страны из Стамбульской конвенции: фото

В начале заседания депутат-социалист Григорий Новак предложил исключить этот вопрос из повестки дня. Однако большинство депутатов не поддержали такое предложение.

Стоит заметить, что Молдова подписала Стамбульскую конвенцию еще в 2017 году, однако ратифицировала ее только сейчас.

Что известно о Стамбульской конвенции

Стамбульская конвенция – международное соглашение Совета Европы о насилии против женщин и домашнего насилия. Документ подписали в мае 2011 года в Турции.

Страны, которые присоединились к соглашению, должны криминализировать психологическое насилие, а также преследовать принудительный брак, физическое и сексуальное насилие.

Узнайте более 340 гривен штрафа: эффективно ли в Украине преодолевают домашнее насилие

Также, согласно Конвенции, уголовному или иному правовому наказанию должны подлежать сексуальные домогательства. Кроме того, в документе есть определение "гендера" и "гендерного насилия".