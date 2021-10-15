Відповідне рішення підтримали 54 депутати від партії "Дія і солідарність". Представники Блоку комуністів і соціалістів перед голосуванням залишили зал на знак протесту, а представники партії "Шор" виступили проти ратифікації.

До теми У Туреччині жінки протестують через вихід країни зі Стамбульської конвенції: фото

На початку засідання депутат-соціаліст Григорій Новак запропонував виключити це питання з порядку денного. Однак більшість депутатів не підтримали таку пропозицію.

Варто зауважити, що Молдова підписала Стамбульську конвенцію ще у 2017 році, однак ратифікувала її тільки зараз.

Що відомо про Стамбульську конвенцію

Стамбульська конвенція – міжнародна угода Ради Європи щодо насильства проти жінок та домашнього насильства. Документ підписали у травні 2011 року в Туреччині.

Країни, які приєдналися до угоди, повинні криміналізувати психологічне насильство, а також переслідувати примусовий шлюб, фізичне й сексуальне насильство.

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Також, відповідно до конвенції, кримінальному або іншому правовому покаранню повинні підлягати сексуальні домагання. Крім того, в документі є визначення "гендера" та "гендерного насильства".