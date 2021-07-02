Жінки побилися з силовиками

Жінки вийшли на велелюдні марші у Стамбулі та інших містах. Вони заявляли, що тепер їх ніхто не захистить.

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У столиці акцію посилено патрулювали поліцейські. Вони навіть облаштували барикади, щоб завадити маршу. Однак це призвело до сутичок. Після штовханини між жінками та силовиками загорожі таки прибрали.

Ми продовжимо нашу боротьбу. Туреччина цим рішенням стріляє собі в ногу,

– заявила президентка Федерації турецьких жіночих асоціацій Канан Гюллу.

У Туреччині протестували жінки / Фото Getty Images

Що відомо про вихід Туреччини зі Стамбульської конвенції

Конвенцію ухвалили у 2011 році саме в Стамбулі. Документ засуджує домашнє насильство, а також передбачає покарання для зловмисників та протидію порушень прав жінок. Відтоді угоду ратифікував Євросоюз і ще 45 країн. Зауважимо, Україна в цей перелік не входить.

У березні 2021 року президент Реджеп Ердоган видав несподіваний указ про намір Туреччини вийти з конвенції. Мовляв, вона шкодить консервативним уявленням про сім'ю та заохочує гомосексуалізм.