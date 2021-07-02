Женщины подрались с силовиками

Женщины вышли на многолюдные марши в Стамбуле и других городах. Они заявляли, что теперь их никто не защитит.

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В столице акцию усиленно патрулировали полицейские. Они даже обустроили баррикады, чтобы помешать маршу. Однако это привело к столкновениям. После столкновений между женщинами и силовиками заграждения таки убрали.

Мы продолжим нашу борьбу. Турция этим решением стреляет себе в ногу,

– заявила президент Федерации турецких женских ассоциаций Канан Гюллу.

В Турции протестовали женщины / Фото Getty Images

Что известно о выходе Турции из Стамбульской конвенции

Конвенцию приняли в 2011 году в Стамбуле. Документ осуждает домашнее насилие, а также предусматривает наказание для злоумышленников и противодействие нарушениям прав женщин. С тех пор соглашение ратифицировал Евросоюз и еще 45 стран. Заметим, Украина в этот перечень не входит.

В марте 2021 года президент Реджеп Эрдоган издал неожиданный указ о намерении Турции выйти из Конвенции. Мол, она вредит консервативным представлениям о семье и поощряет гомосексуализм.