О чем свидетельствует статистика

По данным Национальной социальной сервисной службы Украины, за 2020 год органы и учреждения, противодействующие домашнему насилию, зафиксировали 211 362 обращения по насилию в семье. Но осудили за это лишь 991 человека.

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В опросе, который проводился ОБСЕ в 2019 году, отмечалось, что 67% женщин с 15 лет подверглись психологическому, физическому или сексуальному насилию со стороны своего партнера или иного лица. Чаще всего обидчиками являются бывшие партнеры.

Во время пандемии COVID-19 ситуация с домашним насилием лишь обострилась, ведь люди оказались закрытыми друг с другом на долгий промежуток времени. Например, во Франции в течение жесткого карантина количество сообщений о домашнем насилии выросло на 32% лишь за неделю. В Украине ситуация не лучше, по статистике национальной горячей линии ОО "Ла Страда-Украина" по предупреждению домашнего насилия, только за первый месяц карантина количество звонков со всей Украины удвоилось.

К тому же 10-20% женщин говорили, что во время прошлогоднего карантина они впервые подверглись домашнему насилию. Все начиналось с психологического насилия и перерастало в физическое, а иногда и в сексуальное

Анна Катрулина, основательница Inside Out Ukraine, отметила, что проблема домашнего насилия в Украине до сих пор актуальна, как и в Европе, США и в мире в целом. Согласно Google trends, за последние 5 лет по запросу "домашнее насилие" лидируют топ 5 стран постсоветского пространства: Узбекистан, Казахстан, Россия, Украина, Беларусь.

В частности, за последние 12 месяцев по этому запросу в Украине лидируют Херсонская, Запорожская области, Киев, Николаевская и Киевская области. Далее следуют Одесская, Днепропетровская, Донецкая, Харьковская области и Крым,

– говорит Катрулина.

Что не так с законодательством

В 2017 году в Украине был принят закон, который устанавливает уголовную ответственность за домашнее насилие. Кроме установления уголовной ответственности, законом усовершенствован порядок предоставления услуг пострадавшим лицам, созданы специальные подразделения полиции для рассмотрения случаев домашнего насилия, причем полиция также может выдавать запрещающие предписания и немедленно запрещать обидчику приближаться к пострадавшему лицу.

Согласно официальной статистике, каждая 5 женщина в Украине сталкивалась с той или иной формой насилия / Фото Pixabay

В конце июля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за домашнее насилие и насилие по признаку пола.

Екатерина Власюк, семейный адвокат, рассказывает, что новый закон содержит несколько значительных новаций. Семейное насилие заменили на домашнее и расширили круг лиц, которые могут привлекаться к административной ответственности. Теперь это не только члены семьи, но и другие родственники, а также те, кто по каким-то причинам находится на одной территории.

Добавлена ответственность за гендерную дискриминацию, чего раньше не было. Закон пока действует менее трех лет, но уже сейчас понятно, что несмотря на недостатки, свою позитивную функцию он выполняет. Если раньше такого явления у нас "не было", то теперь понятно, что есть, и становятся понятными его масштабы. По статистике, за 2020 год было более 200 тысяч обращений по домашнему насилию,

– говорит Власюк.

"Люди перестают бояться, потому что понимают, что имеют механизм защиты. И, кстати, большое количество домашнего насилия прекращается уже на этапе обращения в полицию – обидчики понимают, что им грозит реальное наказание", – считает эксперт.

Она добавила, что стоит в будущем значительно повысить штрафы. Ведь 340 грн за первый случай насилия – никого не напугает. Кроме того, из-за затягивания дела может истечь указанный законом трехлетний срок, и домашнему тирану удастся вообще избежать наказания. Поэтому надо ускорить сроки наказания и сделать его неотвратимым.

Надо четче прописать превентивные меры, направленные на предотвращение насилия в семье. Например, если имеет место детский буллинг – социальным службам стоит присмотреться к семье, где живет такой ребенок. С высокой вероятностью он либо сам страдает от домашнего насилия, либо является его свидетелем,

– отметила Власюк.

Татьяна Медун, национальный менеджер проектов Координатора проектов ОБСЕ в Украине, программы "Безопасность человека", говорит, что Украина была первой страной на постсоветском пространстве, которая приняла соответствующий закон по противодействию домашнему насилию еще в 2001 году. С тех пор правительственные органы, международные и общественные организации и активисты пытаются совершенствовать как законодательство, так и в целом систему предупреждения и противодействия домашнему насилию.

За последние годы было сделано много позитивных шагов:

принят ряд новых законов (к сожалению, Стамбульская конвенция пока не ратифицирована, хотя и подписана Украиной);

работают горячие линии (правительственная 1547 и ОО "Ла Страда-Украина" 116-123);

во всех областных центрах созданы мобильные группы полиции по реагированию на факты домашнего насилия. В 2016-2018 обучение сотрудников этих групп поддерживал Координатор проектов ОБСЕ в Украине. Мы также поддерживали обучение операторов и диспетчеров Службы "102" по эффективному реагированию на случаи, а начиная с этого года продолжаем обучать операторов как правильно принимать звонки, поступающие от детей;

в областях создаются новые кризисные центры для пострадавших;

проводится обучение психологов и социальных работников по внедрению коррекционных программ для обидчиков, которые совершают насилие (это обучение также поддерживает Координатор проектов ОБСЕ в Украине);

проводятся информационные кампании и создаются онлайн ресурсы для борьбы со стереотипами и ознакомления широкой общественности с этой проблемой.

Ситуация меняется, но очень медленно. Сложностей добавляет также ситуация с пандемией и карантином. Для сравнения, по статистике НПУ в 2019 национальной полицией было зарегистрировано заявлений и сообщений, связанных с домашним насилием, – 141,8 тысячи, а в 2020 – 208,8 тысячи (на 47% больше),

– говорит Медун.

Она добавила, что проблема домашнего насилия, к сожалению, не решается только принятием соответствующего законодательства. Нужна слаженная работа всех субъектов, отвечающих за реагирование, противодействие и предупреждение домашнего насилия, эффективное взаимодействие между ними (полиции, социальных служб, судов, школ, учреждений здравоохранения, неправительственных организаций). Большую роль также играют стереотипы и предубеждения, которые веками жили в обществе, и нам нужны значительные усилия и время, чтобы их преодолеть, возможно, даже несколько поколений.



На карантине количество случаев домашнего насилия существенно возросло/ Фото Pixabay

Марина Семенова, адвокат, АБ "ЮФ "Семенова и Партнеры", говорит, что на самом деле проблема с домашним насилием в Украине не решается не потому, что отсутствует ответственность за совершение домашнего насилия, либо она недостаточна для того, чтобы остановить обидчика от насильственных действий, а потому, что правоохранительные органы, суды и другие субъекты, осуществляющие меры в сфере предотвращения и противодействия домашнему насилию, понимают, что такое физическое, а в отдельных случаях – сексуальное домашнее насилие, но упорно не признают домашним насилием действия, которые Законом Украины "О предотвращении и противодействии домашнему насилию" квалифицируются как психологическое и экономическое насилие.

Кроме того, практически все представители субъектов, которые должны предотвращать и противодействовать домашнему насилию, считают, что любые действия матери в отношении собственного ребенка не могут быть квалифицированы как домашнее насилие, потому что, если ребенок находится с ней, она может делать, что угодно,

– говорит Семенова.

К тому же правоохранительные органы без вмешательства адвокатов пострадавшего лица обычно не осуществляют организационно-практические меры обеспечения контроля за поведением обидчика по месту жительства/пребывания и проведение с ним профилактической работы с целью недопущения повторного совершения домашнего насилия, и не проводят постановку на профилактический учет обидчика.

Для эффективного предотвращения проявлений домашнего насилия в Украине необходимо не повышать уровень ответственности или устанавливать новую, а проводить ряд мероприятий, которые направлены на повышение квалификации представителей правоохранительных органов и органов судебной власти с целью обеспечения соблюдения норм международного законодательства и норм национального законодательства,

– подытожила Семенова