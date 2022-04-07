Молдова на следующей неделе получит анкету на членство в ЕС

На следующей неделе Молдова ожидает анкету, по которой Еврокомиссия будет оценивать ее готовность стать кандидатом на членство в Европейском Союзе.

Анкета кандидата

Об этом заявил министр иностранных дел Нику Попеску. Он отметил, что анкету передадут уже на следующей неделе.

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Молдова по многим критериям не отстает от балканских стран. Я говорю о функционировании демократических институтов, степени интеграции нашей экономики в европейский рынок, плюрализм СМИ. Но есть проблемы с юстицией и коррупцией

– глава МИД.

По его словам, цель этой анкеты — определить, соответствуют ли Молдова и ее институты стандартам, необходимым для получения статуса страны-кандидата в члены ЕС. Еврокомиссия оценит ее и ответит.

Возможное решение Еврокомиссии

Глава МИД считает, что возможны три варианта ответа:

государство готово стать кандидатом;

страна может стать кандидатом, если выполнит определенные условия;

комиссия не ответит.

Последнее означает, что страна должна продолжать работу.

На вопрос о том, надеется ли Молдова на статус кандидата до 2022 года, он ответил, что сигналы "очень положительные".

Это мнение подтвердил и президент Латвии Эгилс Левитс. По его словам, Европейская комиссия может дать заключение о вступлении Молдовы в Европейский Союз, возможно, даже через несколько месяцев.

"Европейская комиссия должна дать свое заключение вскоре. Вскоре – это значит в течение этого года, это может произойти даже через несколько месяцев. Мы полностью поддерживаем решение Молдовы. Мы призываем государства-члены как можно быстрее сделать вывод по этому заявлению, чтобы начать переговоры", – сказал президент Латвии.

Грузия и Молдова подали заявку на вступление в ЕС сразу после того, как это сделала Украина. Однако позиция этих государств по поводу войны России против Украины вызывает вопросы. Они заявили о нейтралитете и отказались вводить санкции против агрессора.

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