Анкета кандидата

Про це заявив міністр закордонних справ Ніку Попеску. Він зазначив, що анкету передадуть вже наступного тижня.

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Молдова за багатьма критеріями не відстає від балканських країн. Я говорю про функціонування демократичних інститутів, ступінь інтеграції нашої економіки в європейський ринок, плюралізм ЗМІ. Але є проблеми з юстицією та корупцією,

– глава МЗС.

За його словами, мета цієї анкети — визначити, чи Молдова та її інститути відповідають стандартам, необхідним для отримання статусу країни-кандидата в члени ЄС. Єврокомісія оцінить її та дасть відповідь.

Можливе рішення Єврокомісії

Глава МЗС вважає, що можливі три варіанти відповіді:

держава готова стати кандидатом;

країна може стати кандидатом, якщо виконає певні умови;

комісія не дасть відповіді.

Останнє означає, що країна має продовжувати працювати.

На запитання про те, чи сподівається Молдова на статус кандидата до 2022 року він відповів, що сигнали "дуже позитивні".

Цю думку підтвердив і президент Латвії Егілс Левітс. За його словами Європейська комісія може дати висновок про вступ Молдови до Європейського Союзу, можливо, навіть за кілька місяців.

"Європейська комісія має дати свій висновок незабаром. Незабаром – це означає протягом цього року, це може статися навіть через кілька місяців. Ми повністю підтримуємо рішення Молдови. Ми закликаємо держави-члени якнайшвидше зробити висновок за цією заявою, щоб розпочати переговори", – сказав президент Латвії.

Нагадаємо, Грузія та Молдова подали заявку на вступ в ЄС одразу після того, як це зробила Україна. Однак позиція цих держав щодо війни Росії проти України викликає питання. Вони заявили про нейтралітет та відмовились впроваджувати санкції проти агресора.

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