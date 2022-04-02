Відповідну інформацію президентка країни розповіла у інтерв'ю 1 квітня. Зокрема таке рішення влада озвучила через ймовірність залишитись без світла та газу.

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Санду заявила, що війна впливає на її країну

Майя Санду розповіла, що на експортну та імпортну діяльність Молдови вже впливає повномасштабна війна, яку Росія почала проти України.

Звичайно, ми маємо зробити все, щоб зупинити цю війну. Але є певні речі, які ми маємо забезпечити для наших громадян. Залишивши країну без енергоресурсів та дестабілізувавши ситуацію тут, ми не допоможемо нікому: ні Молдові, ні Україні, ні нашим партнерам на Заході,

– запевнила Санду.

Президентка також пояснила, говорячи про санкції загалом, не вдаючись у деталі, – це дуже поверховий підхід. Зокрема Майя Санду пояснила, що:

у країни через війну й так немає доступу ні на український, ні на російський чи білоруський ринки. Адже і експорт, і імпорт із цими країнами заблокований;

Молдова має енергетичну залежність від Росії і досі цю проблему не вирішили.

"Чи можемо ми сьогодні залишити країну без природного газу та електрики? Ні, ми не можемо. Ні заради наших громадян, ні заради 100 тисяч українських біженців, 50 тисяч з яких – діти", – пояснила президентка Молдови.

Додала також, що країна має повну підтримку своїх західних партнерів. Саме вони намагатимуться допомогти Кишиневу знайти альтернативні варіанти із забезпечення енергоресурсами.

"Однак доти ми, очевидно, не можемо ігнорувати реальність", – пояснила Майя Санду.

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