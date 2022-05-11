Молдова "за два дня" и атака на Одессу: объявлен новый сценарий Путина

Похоже, неудачи в Украине Путин хочет компенсировать взятием Молдовы "за два дня". Американская разведка этот сценарий уже объявила возможным.

И удары по мосту в Днестровском Лимане – первая часть этой новой спецоперации. Чтобы получилось высадить десант в поддержку и для усиления Приднестровья из Бессарабии. Это тяжело, но возможно.

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Новые планы Путина

Зачем Путину? Ему:

Нужна "победа" для своих избирателей;

Это возможность оттянуть украинские ВС на южное направление. Ну и плацдарм для атаки на Одессу.

Путин хочет взять Молдову "за два дня" / Фото Getty Images

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Роль Беларуси

Активизация новых учений в Беларуси на этом фоне выглядит как возможное открытие "второго фронта". Опять же – для оттягивания украинских сил.

Поэтому расслабляться еще слишком рано. Даже с оружием союзников.

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