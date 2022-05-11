Молдова "за два дня" и атака на Одессу: объявлен новый сценарий Путина
11 мая 2022 , 15:35Читати новину українською
Источник:фейсбук Виктора Шлинчака
Похоже, неудачи в Украине Путин хочет компенсировать взятием Молдовы "за два дня". Американская разведка этот сценарий уже объявила возможным.
И удары по мосту в Днестровском Лимане – первая часть этой новой спецоперации. Чтобы получилось высадить десант в поддержку и для усиления Приднестровья из Бессарабии. Это тяжело, но возможно.
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Новые планы Путина
Зачем Путину? Ему:
- Нужна "победа" для своих избирателей;
- Это возможность оттянуть украинские ВС на южное направление. Ну и плацдарм для атаки на Одессу.
Путин хочет взять Молдову "за два дня" / Фото Getty Images
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Роль Беларуси
Активизация новых учений в Беларуси на этом фоне выглядит как возможное открытие "второго фронта". Опять же – для оттягивания украинских сил.
Поэтому расслабляться еще слишком рано. Даже с оружием союзников.
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