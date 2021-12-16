В Молдове людям ввели 7 тысяч просроченных вакцин: какие еще нарушения выявили

Счетная палата Молдавы провела аудит управления процессом вакцинации и выявила массу нарушений. Кроме того, появилось много сомнений относительно правдивости десятков тысяч COVID-сертификатов.

Счетная палата 16 декабря рассмотрела отчет аудиторов "Достаточные ли меры предприняли компетентные органы, чтобы обеспечить граждан вакцинами и достичь коллективного иммунитета от коронавируса". В итоге аудиторы выявили массу нарушений во время вакцинальной кампании в Молдове.

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На какие проблемы указали аудиторы

При иммунизации населения было использовано 7 тысяч просроченных вакцин,

2,5 тысячи человек привились вне очереди,

71 тысяча сертификатов по вакцинации выглядят неправдивыми.

Детальный разбор анализа

Выброшенные и просроченные вакцины

согласно отчету, от начала вакцинальной кампании Молдова получила 2 миллиона доз вакцин против коронавируса, из которых использовала 1,6 миллиона. При этом 1,5 миллиона доз (75% от количества) стоимостью 188,4 миллиона леев Молдавии подарили.Общий уровень вакцинации населения составляет 27,3%.

Некоторые вакцины против коронавируса имеют 5 – 12 доз в одном флаконе. Власти с самого начала требовали перед вскрытием флакона набирать нужное количество людей. После того, как в стране появилось достаточно вакцин, разрешили открывать упаковку даже для укола одной дозы.

Таким образом разрешенные потери составляли до 80% – 90%. Отсутствие учета и подсчета потерь вакцин создает неопределенность при подсчете реального количества использованных и неиспользованных доз,

– говорится в отчете.

Также аудиторы обнаружили, что у 11 тысяч вакцин общей стоимостью 1,6 миллиона истек срок годности. По документам, 7 тысяч человек держали вакцины с просроченным сроком годности, что "наводит на подозрение об их использовании"

Странные записи о прививках

277 тысяч записей о вакцинации сделали не в те дни, когда и прививки. Кроме того, аудиторы усомнились в "правдивости" 71,2 тысячи сертификатов о вакцинации.

Вакцинация вне очереди

Первоначальный план предусматривал приоритетную вакцинацию медработников и людей из групп риска, а затем уже всего населения. Но 2 579 человек каким-то образом обошли этот приказ, сделав прививку вне очереди плана вакцинации.