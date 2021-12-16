Рахункова палата 16 грудня розглянула звіт аудиторів "Чи достатні заходи вжили компетентні органи, щоб забезпечити громадян вакцинами та досягти колективного імунітету від коронавірусу". У підсумку аудитори виявили масу порушень під час вакцинальної кампанії у Молдові.

До теми Як Україна виявлятиме новий штам Омікрон: чітке пояснення МОЗ

На які проблеми вказали аудитори

При імунізації населення було використано 7 тисяч прострочених вакцин,

2,5 тисяч людей щепилися поза чергою,

71 тисяча сертифікатів щодо вакцинації виглядають неправдивими.

Зверніть увагу: згідно зі звітом, від початку вакцинальної кампанії Молдова отримала 2 мільйона доз вакцин проти коронавірусу, з яких використала 1,6 мільйона. При цьому 1,5 мільйона доз (75% від кількості) вартістю 188,4 мільйона леїв Молдові подарували. Загальний рівень вакцинації населення становить 27,3%.

Детальний розбір аналізу

Викинуті та протерміновані вакцини

Деякі вакцини проти коронавірусу мають 5 – 12 доз в одному флаконі. Влада від самого початку вимагала перед розкриттям флакона набирати потрібну кількість людей. Після того, як у країні з'явилося достатньо вакцин, дозволили відкривати упаковку навіть для уколу однієї дози.

Таким чином дозволені втрати становили до 80% – 90%. Відсутність обліку та підрахунку втрат вакцин створює невизначеність при підрахунку реальної кількості використаних та невикористаних доз,

– йдеться у звіті.

Також аудитори виявили, що у 11 тисяч вакцин загальною вартістю 1,6 мільйона закінчився термін придатності. За документами, 7 тисяч людей тримали вакцини з протермінованим строком придатності, що "наводить на підозру про їх використання"

Дивні записи про щеплення

277 тисяч записів про вакцинацію зробили не в ті дні, коли й щеплення. Крім того, аудитори засумнівались щодо "правдивості" 71,2 тисяч сертифікатів про вакцинацію.

Вакцинація поза чергою

Початковий план передбачав пріоритетну вакцинацію медпрацівників та людей із груп ризику, а потім вже всього населення. Але 2 579 людей якимось чином обійшли цей наказ, зробивши щеплення поза чергою плану вакцинації.