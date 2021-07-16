Молния попала в дом: на Закарпатье вспыхнул пожар на базе отдыха
16 июля 2021 , 15:41Читати новину українською
Источник:ГСЧС Украины
На Закарпатье молния попала в дом. Из-за этого вспыхнул пожар. Спасатели тушили возгорание до глубокой ночи.
Пожар вспыхнул 15 июля ориентировочно в 22 часа на базе отдыха в селе Белая Церковь Тячевского района. Спасателей вызвал охранник.
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На Закарпатье из-за молнии горела база отдыха
Спасателям о пожаре сообщил охранник базы отдыха. Он также рассказал, как произошло возгорание:
- молния ударила в антенну на крыше;
- огонь стал быстро распространяться по деревянному зданию;
- пламя перекинулось на пристроенную к базе отдыха деревянную надворную постройку.
В 00:30 пожарным удалось локализовать пожар, в 03:45 – ликвидировать,
– рассказали в ГСЧС.
Правоохранители устанавливают окончательную причину пожара и сумму ущерба. Однако уже известно, что огонь:
- уничтожил перекрытия и кровлю;
- также второй этаж отеля на площади 150 метров квадратных;
- более того – уничтожил кровлю и перекрытие хозяйственного помещения на площади 100 квадратных километров.
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