Молния попала в дом: на Закарпатье вспыхнул пожар на базе отдыха

На Закарпатье молния попала в дом. Из-за этого вспыхнул пожар. Спасатели тушили возгорание до глубокой ночи.

Пожар вспыхнул 15 июля ориентировочно в 22 часа на базе отдыха в селе Белая Церковь Тячевского района. Спасателей вызвал охранник.

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На Закарпатье из-за молнии горела база отдыха

Спасателям о пожаре сообщил охранник базы отдыха. Он также рассказал, как произошло возгорание:

молния ударила в антенну на крыше;

огонь стал быстро распространяться по деревянному зданию;

пламя перекинулось на пристроенную к базе отдыха деревянную надворную постройку.

В 00:30 пожарным удалось локализовать пожар, в 03:45 – ликвидировать,

– рассказали в ГСЧС.

Правоохранители устанавливают окончательную причину пожара и сумму ущерба. Однако уже известно, что огонь:

уничтожил перекрытия и кровлю;

также второй этаж отеля на площади 150 метров квадратных;

более того – уничтожил кровлю и перекрытие хозяйственного помещения на площади 100 квадратных километров.

Молния в Украине: последние новости

2 июля молния На Львовщине унесла жизнь подростка 2007 года рождения. Трагедия случилась в 21:45 в селе Тарасовка, что в Пидберизцевской ТГ.

29 июня молния в Кагарлыке под Киевом развернула авто во время движения. К счастью, 4 пассажира автомобиля выжили.

В тот же день молния была на Херсонщине – попала в мужчину, который во время грозы искал укрытие на поле. Из-за удара он погиб. Еще один работник, который тоже пострадал, выжил.

Спасатели рекомендуют устанавливать системы защиты от молнии, чтобы предотвратить пожар или поражение электрическим током во время грозы.