Пожежа спалахнула 15 липня орієнтовно о 22 годині на базі відпочинку в селі Біла Церква Тячівського району. Рятувальників викликав охоронець.

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На Закарпатті через блискавку горіла база відпочинку

Охоронець бази відпочинку, який й повідомив про пожежу, розповів, про ті події. Він пригадав, що:

  • блискавка вдарила в антену на даху;
  • вогонь став швидко поширюватися дерев'яною будівлею;
  • полум'я перекинулося на прибудовану до бази відпочинку дерев'яну надвірну споруду.

О 00:30 вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу, о 03:45 – ліквідувати,
– розповіли в ДСНС.

Правоохоронці встановлюють остаточну причину пожежі та суму збитків. Проте вже відомо, що вогонь:

  • знищив перекриття та покрівлю;
  • також другий поверх готелю на площі 150 метрів квадратних;
  • ба більше – знищив покрівлю та перекриття господарського приміщення на площі 100 кілометрів квадратних.

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