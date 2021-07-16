Запах від пожежі жителі Євпаторії почули ввечері 15 липня. Люди скаржаться на "димову завісу" і "туман гару".

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Пожежа на сміттєзвалищі в окупованому Криму

Інформацію про пожежу на сміттєзвалищі рятувальники отримали приблизно о 17:30. Вогонь охопив територію площею у 1,8 тисячі квадратних метрів. Окупанти заявляють, що загрози подальшого поширення займання немає, однак роботи з ліквідації пожежі тривають.

Запах відчувається в різних районах міста – від в'їзду на курорт до району Мойнаки. Через пожежу на сміттєзвалищі люди спали вночі зі зачиненими вікнами попри спеку.

За словами так званого глави адміністрації Євпаторії Романа Тихончука, попередня причина пожежі на полігоні – підпал.

Труднощі при гасінні займання

"Влада" зібрала оперативний штаб з ліквідації пожежі та запевнила, що горить лише верхній шар сміттєзвалища.

Однак ситуацію з гасінням пожежі ускладнюють погодні умови: в найближчі кілька днів у Криму очікується аномально спекотна погода – до +37 градусів.

Зверніть увагу! Влітку окупований Крим декілька разів накривала негода. Сильні зливи призводили до затоплення декількох міст, руйнувань будинків, автівок, падіння дерев та навіть людських жертв.

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