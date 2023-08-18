Молочные предприятия в скором времени могут начать закупать молоко в Польше

Вскоре украинские молочные предприятия могут начать использовать импортное молоко польских коров. К этому их побуждает ряд рисков, с которыми пришлось столкнуться во время полномасштабного вторжения.

Уже в сентябре должно начаться обсуждение закупок с польскими молочными кооперативами. Об этом сообщили "Бизнес Телеграфу" в Союзе молочных предприятий Украины (СМПУ).

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Молочные предприятия рассматривают импорт польского молока

В начале осени украинские молокозаводы начнут переговоры с польскими коллегами по использованию импортного молока. Предприятия, которые занимаются переработкой молочных продуктов, должны прибегнуть к такому варианту из-за определенных вызовов, возникших перед ними.

Наши молочные предприятия получили закупочные предложения от польских производителей молока на уровне украинских цен. Уже в сентябре молокозаводы могут привезти из Польши контракты на 15-20 тысяч тонн сырья ежемесячно после переговоров с молочными кооперативами.

– рассказывает исполнительный директор СМПУ Арсен Дидур.

По словам Дидура, альтернативу приходится искать из-за дефицита качественного промышленного молока, цены на которое резко выросли в Украине. Поэтому, вероятно, подорожает и готовая молочная продукция.

Дело в том, что молочные производители не имеют дотаций от государства во время военного положения. В СМПУ отмечают, что это угрожает пищевой безопасностью Украины, поэтому молокозаводы пытаются избежать дефицита путем использования импортного сырья.