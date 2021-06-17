Движущая сила: молодежь привлекли к сотрудничеству между Украиной и НАТО

Накануне саммита НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Генсек напомнил, что НАТО будет продолжать поддерживать Украину на этом пути. О том, что это за поддержка – говорили и анализировали эксперты во время Киевского форума по безопасности для молодежи.

К дискуссиям присоединились ведущие политики, дипломаты и эксперты. Еще несколько десятков молодых профессионалов как из регионов Украины, так и из Грузии.

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Они ставили свои вопросы представителям НАТО. В Североатлантическом альянсе молодежь считают движущей силой изменений и активно привлекают будущих лидеров и лидеров к решению проблем безопасности.

Спецпредставитель Генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай заявил, что Украине стоит продолжать реформы, чтобы и дальше двигаться в Альянс.

Каждый потенциальный член Альянса должен внедрить широкий комплекс реформ. И не только в области безопасности и обороны, но и верховенства права, государственного управления и экономической стабилизации,

– заявил Аппатурай.

Североатлантический альянс со своей стороны готов усиливать сотрудничество с Украиной и помогать становиться сильнее.

"В последующие месяцы сотрудничество НАТО и Украины, несомненно, усилится. Не только потому, что будут сняты ограничения из-за COVID-19, но и потому что партнеры по НАТО и Украина готовы к еще более тесному сотрудничеству", – добавил Аппатурай.

Двери НАТО для Украины открыты

В Альянсе добавили, что хотя короткого пути в НАТО нет, двери Альянса для Украины остаются открытыми.

Союзники придерживаются решения Бухарестского саммита 2008 года относительно того, что Украина и Грузия в будущем станут членами НАТО,

– заверил Аппатурай.

Подтверждают это и другие участники встречи.

"Мы хотим быть членами Североатлантического Альянса потому, что именно членство Украины и Грузии в НАТО – это залог долгосрочного мира как в объединенной Европе, так и в нашем регионе", – отметил директор Киевского форума Даниил Лубкивский.

Украина предоставили статус партнера НАТО

. Североатлантический альянс был сформирован в 1949 году. Уже 80 лет подряд НАТО остается самым сильным и успешным в сфере безопасности союзом в истории. Более того, Альянс постоянно продолжает адаптироваться к новым вызовам и угрозам.

Вместе с тем участники форума напомнили, что НАТО – это не просто военно-политический союз. Это прежде всего Альянс успешных демократических стран, которые отстаивают ценности свободного мира. Его сила – в прочном и длительном партнерстве. Поэтому союзники заинтересованы и в сотрудничестве с Украиной и высоко ценят вклад нашего государства в европейской безопасности.

"Сотрудничество и партнерство с Украиной чрезвычайно важно для НАТО, потому что мы не сможем решить современные проблемы и вызовы безопасности в одиночку. Нам нужны партнеры", – подчеркнула директор Центра информации и документации НАТО Винета Кляйне.



В НАТО поддерживают Украину на пути к вступлению / Скриншот

В прошлом году наше государство получило от Альянса статус партнера НАТО с расширенными возможностями. До сих пор его получили только 5 стран мира. Его предоставляют только тем странам, чьи войска активно взаимодействуют с армиями Альянса, внедряют стандарты и применяют практики НАТО, участвующих в операциях и миссиях под его эгидой.

Нет другой защиты жизни Украины и украинского народа, чем быть частью участником контрибутором, государством, которое вносит вклад в европейскую коллективную евроатлантическую безопасность. Мы являемся частью объединенной Европы,

– заявил Лубкивский.

Однако донести этот месседж к международному сообществу лучше всего сможет молодежь, ведь именно молодые люди несмотря на границы активно общаются и обмениваются опытом с единомышленниками по всему миру.

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"Молодежь здесь и сейчас, которая вовлечена в соответствующие форумы, мероприятия, четче понимает, для чего нам НАТО, и затем может делиться впечатлениями, коммуницировать, усиливать понимание, для чего нам нужна евроатлантическая интеграция", – объяснил консультант Национального института стратегических исследований Николай Белесков .

Молодежь привлекают не впервые

К обсуждению насущных проблем в рамках Киевского форума молодых людей привлекают уже в девятый раз. Эксперты в очередной раз отметили упорство и навыки молодых украинцев.

Участники продемонстрировали, как по мне, очень высокий уровень знаний, осведомленности и понимания отношений с Североатлантическим альянсом,

– заверил Лубкивский.

То, что именно молодежь – движущая сила в евроатлантической интеграции Украины отметили и представители Альянса. В НАТО убеждены, что молодых ученых с современным мышлением стоит привлекать к процессам.



Молодежь активно вовлечена в работу/ Скриншот

"Молодежь – это будущее Украины. У них полно ярких идей. Я всегда приятно поражена остротой ума и суждениями молодых людей в Украине. И именно они формируют то государство, каким оно будет через 10, 20, 30, 40 лет", – сказала Кляйне.

Центр информации и документации НАТО регулярно устраивает круглые столы и площадки для дискуссий, к которым в частности привлекает и молодых лидеров.

Молодежь разделяет ценности Альянса

Центр информации и документации НАТО Винета Кляйне возглавила в прошлом году. Дипломат из Латвии – эксперт по коммуникациям и имеет большой опыт работы в международных структурах, в частности в Украине. Она уверена, что очень важно, что современная молодежь разделяет ценности Альянса:

демократию;

свободу слова;

права человека.

С 1996 года НАТО активно привлекает молодежь к своей деятельности. Тогда общественная организация – Ассоциация Атлантического договора – основала молодежный центр. Его задача – наладить диалог с молодежью и помочь ей понять, как НАТО способствует миру и безопасности в мире.

В НАТО мы, безусловно, всегда стремимся больше взаимодействовать именно с молодежью, прислушиваться к тому, что их беспокоит, учитывать их мнения и видения мира,

– заверил глава представительства НАТО в Украине Александр Винников.

Мы живем во время, когда проблемы прошлого и настоящего имеют необратимые последствия для будущего. Именно современное поколение может повлиять на ход истории и усилить Североатлантический альянс.

"Мы привлекаем молодых специалистов играть решающую роль в формировании будущего НАТО и защите ценностей Альянса – свободы, демократии и верховенства права", – подчеркнул заместитель генерального секретаря НАТО Мирче Джане.

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В НАТО убеждены, что безопасность страны, как и каждого человека в отдельности, зависит прежде всего от нас самих. В то же время активное привлечение будущих лидеров к решению глобальных проблем сегодня может изменить мир к лучшему уже завтра.