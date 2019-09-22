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      Зона комфорта для всех: как в Харькове молодежь воплощает уникальные инклюзивные проекты

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      Сотни уникальных проектов молодежь Украины реализует благодаря грантам от Европейского Союза и ЮНИСЕФ. Одни трудоустраивают людей с ограниченными возможностями, другие – делают спорт безбарьерным. В Харькове, в частности, уже воплотили в жизнь более 30 идей.

      Студенты местного строительного колледжа, например, открыли в корпусе своего же учебного заведения современную студию. Они выиграли грант от проекта ЮНИСЕФ – UPSHIFT Украины.

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      Средства пошли на материалы, дальше будущие строители сами сделали ремонт. Ранее в зале были лишь трещины, голые стены и бетон.

      Інклюзивність у Харкові
      Отремонтированный зал в Харькове

      "Мы покупали жидкие обои, материал для станков. Это все ученики делали своими руками. Здесь ничего не было вообще. Здание было в аварийном состоянии", – рассказала Карина, победительница проекта UPSHIFT.

      В марте 2019-го зал открыли для учащихся, в том числе детей с особыми потребностями. Это первая инклюзивная студия, открытая в Харькове молодежью для молодежи.

      Когда набрали группу детей, думали, что это нам непосильно. Но нам до сих пор не прекращают звонить. Звонят и говорят, что мы – единственный коллектив, который занимается с такими детьми,
      – рассказали Ульяна Самодаева и Карина Пивоварова, основательницы инклюзивного студии танца.

      Тренеры прошли образовательные курсы, чтобы уметь найти подход к каждому ученику. Репетиции проводятся дважды в неделю. А зал уже назвали "зоной комфорта для всех"

      Інклюзивність в Харкові
      йОсновательницы инклюзивного студии танца Ульяна Самодаева и Карина Пивоварова

      Екатерина и Влад – тоже победители отбора Up Shift Украины. Их центр "Пластилин" – это физкультура для здоровых детей и малышей с ДЦП. На занятиях улучшают здоровье и объединяют детей с родителями.

      И хотя основатели остаются волонтерами, а не бизнесменами, сейчас "Пластилин" – это проект, который уже самоокупается.

      Інклюзивність в Харкові
      Екатерина и Влад – основатели центра "Пластилин" в Харькове

      В Харькове уже работают 30 молодежных проектов, которые при поддержке международных организаций основали выпускники школ и студенты. В Украине идей воплотили сотни, процесс продолжается.

      Все проекты в первую очередь должны быть инициированы молодежью. И воплощаться молодежью ради молодежи. Молодежь сама определяет те приоритеты, которые хочет раскрыть,
      – рассказала Марина Ладыженская, руководитель проекту UPSHIFT Украины.

      И добавила, что есть разные проекты: посвященные сексуальной осведомленности молодых людей, улучшению условий обучения, защиты окружающей среды, сортировке мусора.

      Теперь на очереди конкурс проектов в Донецкой и Луганской областях и городах Азова. Там тоже собираются воплотить по полсотни молодежных идей.

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      22 сентября
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      Автор: Анна Черненко
      Теги: Новости Украины Инклюзивность Дети и несовершеннолетние Новости Харькова
      Источник: 24 канал
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