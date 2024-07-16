Молодой человек облил себя бензином перед Ратушей во Львове, – СМИ

О чрезвычайной ситуации в центре Львова сообщают местные телеграммы. Отмечается, что перед Ратушей мужчина пытается устроить самосожжение.

В сети также появилось видео, на котором новолуние обливает себя бензином. На месте, пишут в СМИ, уже находятся полиция и ГСЧС.

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Что произошло

Сообщается, что сегодня, 16 июля, около 12 часов во Львове неизвестный мужчина перед Ратушей облил себя бензином и угрожает себя поджечь. Также местные паблики информируют, что якобы с парнем ведутся переговоры. С ним общаются заместители городского головы. Все соответстующие службы на месте.

Молодой человек обливает себя бензином: смотрите видео



Что происходит на месте инцидента во Львове: смотрите видео