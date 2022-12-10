Если бы была премия за самую дурацкую смерть, коллаборант ее точно получил бы. Сначала предатель активно участвовал в съемках пропагандистских сюжетов.
Важно Не только из-за ВСУ: россияне несут большие потери в результате "дружественного огня", – Генштаб
Позируя для захватчиков, коллаборант сбивал украинскую символику со зданий. А когда город освободили, наточил лыжи в Белгород. В то же время, долго "наслаждаться" жизнью в России предатель не смог. Он не учел, что для страны-террориста все – "пушечное мясо".
Коллаборанта призвали в ряды российских оккупантов. В Украине предатель получил черный пакет – погиб под Бахмутом.
Общие потери врага
По состоянию на 10 декабря Генштаб ВСУ сообщил, что ликвидировать удалось уже 93 760 оккупантов. Кроме того, удалось уничтожить:
- танков – 2 940 (+3) единиц,
- боевых бронированных машин – 5 917 (+5) единиц,
- артиллерийских систем – 1 927 (+1) единиц,
- РСЗО – 397 (+2) единиц,
- средств ПВО – 211 (+0) единиц,
- самолетов – 281 (+0) единица,
- вертолетов – 264 (+0) единицы,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 603 (+0) единицы,
- крылатых ракет – 592 (+0) единицы.