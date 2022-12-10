Якби була премія за найбезглуздішу смерть, колаборант її б точно отримав. Спершу зрадника брав активну участь у зйомках пропагандистських сюжетів.
Зауважте Не лише через ЗСУ: росіяни зазнають великих втрат внаслідок "дружнього вогню", – Генштаб
Позуючи для загарбників, колаборант збивав українську символіку з будівель. А коли місто звільнили, нагострив лижі до Бєлгорода. Водночас довго "насолодитися" життям у Росії зрадник не зміг. Він не врахував, що для країни-терористки усі – "гарматне м'ясо".
Колаборанта призвали до лав російських окупантів. В Україні зрадник отримав чорний пакет – загинув під Бахмутом.
Загальні втрати ворога
Станом на 10 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що ліквідувати вдалося вже 93 760 окупантів. Окрім того, вдалося знищити:
- танків – 2 940 (+3) одиниць,
- бойових броньованих машин – 5 917 (+5) одиниць,
- артилерійських систем – 1 927 (+1) одиниць,
- РСЗВ – 397 (+2) одиниць,
- засобів ППО – 211 (+0) одиниць,
- літаків – 281 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 264 (+0) одиниць,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 603 (+0),
- крилатих ракет – 592 (+0).