Молодой защитник Украины погиб на Донбассе: опубликованы фото
18 августа на Донбассе погиб украинский защитник из 92-й отдельной механизированной бригады, командир пулеметного отделения Владислав Бондаренко.
Об этом сообщила пресс-секретарь пресс-центра Объединенных сил Виктория Данильчук.
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По ее словам, военнослужащий погиб в пулеметного боя под Авдеевка Донецкой области от пули снайпера.
Поздно вечером противник снова открыл огонь по защитникам Авдеевки. Дежурные огневые средства принимали меры по прекращению огня противника. Во время боя, к сожалению, погиб командир пулеметного отделения Владислав Бондаренко,
– заявилаДанильчук.
Отмечается, что 21-летний боец был родом из села Камышеватое, Новоукраинского района Кировоградской области.
Владислав Бондаренко погиб на Донбассе
Напомним, в течение 18 августа оккупационные пророссийские вооружённые формирования 43 раза открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 4 раза из вооружения, которое запрещено минского договоренностями. Вследствие обстрелов погибли два украинских бойца.