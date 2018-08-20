Молодой защитник Украины погиб на Донбассе: опубликованы фото

18 августа на Донбассе погиб украинский защитник из 92-й отдельной механизированной бригады, командир пулеметного отделения Владислав Бондаренко.

Об этом сообщила пресс-секретарь пресс-центра Объединенных сил Виктория Данильчук.

Читайте также: ВСУ взяли под контроль еще один населенный пункт на Донбассе

По ее словам, военнослужащий погиб в пулеметного боя под Авдеевка Донецкой области от пули снайпера.

Поздно вечером противник снова открыл огонь по защитникам Авдеевки. Дежурные огневые средства принимали меры по прекращению огня противника. Во время боя, к сожалению, погиб командир пулеметного отделения Владислав Бондаренко,

– заявилаДанильчук.

Отмечается, что 21-летний боец ​​был родом из села Камышеватое, Новоукраинского района Кировоградской области.



Владислав Бондаренко погиб на Донбассе

Напомним, в течение 18 августа оккупационные пророссийские вооружённые формирования 43 раза открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе 4 раза из вооружения, которое запрещено минского договоренностями. Вследствие обстрелов погибли два украинских бойца.