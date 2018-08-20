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Молодий захисник України загинув на Донбасі: опубліковані фото

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На Донбасі загинув військовий Владислав Бондаренко
На Донбасі загинув військовий Владислав Бондаренко / Фото з Facebook

18 серпня на Донбасі загинув український захисник з 92-ї окремої механізованої бригади, командир кулеметного відділення Владислав Бондаренко.

Про це повідомила прес-секретар прес-центру Об'єднаних сил Вікторія Данильчук.

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За її словами, військовослужбовець загинув у кулеметному бою під Авдіївкою Донецької області від кулі снайпера.

Пізно ввечері противник знову відкрив вогонь по захисниках Авдіївки. Чергові вогневі засоби вживали заходів щодо припинення вогню противника. Під час бою, на жаль, загинув командир кулеметного відділення Владислав Бондаренко,
– заявила Данильчук.

Зазначається, що 21-річний боєць був родом з села Комишувате, Новоукраїнського району Кіровоградської області.


Владислав Бондаренко загинув на Донбасі

Нагадаємо, упродовж 18 серпня окупаційні військові Росії 43 рази відкривали вогонь по позиціях українських військ, у тому числі 4 рази із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями. Внаслідок обстрілів загинули двоє українських бійців.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Жертви Авдіївка Операція Об'єднаних сил
Джерело: 24 Канал
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