Молодые командиры – герои, – Залужный о тех, кто возглавляет подразделения после павших собратьев

Каждый день на поле боя свои жизни отдают молодые ребята, которые борются за свободу Украины для каждого ее гражданина. К сожалению, на войне не бывает без жертв.

Героями этой войны стали молодые командиры - Залужный

Смерть каждого украинского защитника делает жажду нашей Победы еще больше так же, как и желание мести всем рашистским солдатам. Так, на войне с русской нечистью погиб Вадим Журавский с позывным "Викингом". Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Валерий Залужный обнародовал видео в память парня.

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Вадим был молодым командиром из 95-й житомирской десантно-штурмовой бригады ДШУ ВСУ. 15 апреля 2022 года Владимир Зеленский подписал указ о его награждении орденом "За мужество" III степени.

Он мужественно давал отпор российскому оккупанту и приближал Победу Украины, но, к сожалению, сегодня утром, 21 мая, стало известно о его смерти.

Героями этой войны стали молодые командиры. Те, кто принимает подразделения после павших собратьев. Кто приобретает собственный опыт в ожесточенных боях. Кто отдает сердце, душу, здоровье, а иногда, к сожалению, жизнь за Украину,

– подписал видео Залужный.

Главнокомандующий ВСУ обнародовал видеосюжет, снятый в подразделении Журавского на передовой. В нем находятся моменты со службы старшего лейтенанта.

Один из фрагментов был о мечте офицера. По словам "Викинга", он мечтал: "Одержать победу, уничтожить всех врагов, восстановить территориальную целостность и с победой вернуться домой" .

Жаль, что он не сможет реализовать ее сам, но Залужный заверил, что они исполнят его мечту, одержат Победу!

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Свежие потери русской армии

Оборонные силы Украины стоят на страже безопасности и ежедневно уничтожают врага. Наши защитники отбивают атаки по всем направлениям, нанося россиянам значительные потери в живой силе и военной технике. По состоянию на 21 мая потери кафиров ориентировочно составляют:

личного состава – 28 850 человек ликвидировано;

танков – 1 278 единиц;

боевых бронированных машин – 3 116 единиц;

артиллерийских систем – 596 единиц;

РСЗО – 201 единица;

средств ПВО – 93 единицы;

самолетов – 204 единицы;

вертолетов – 169 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 462 единицы;

крылатых ракет – 104 единицы;

кораблей и катеров – 13 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 2178 единиц;

специальной техники – 43 единицы.

При этом в Генеральном штабе ВСУ отметили, что данные приблизительны, поскольку боевые действия продолжаются постоянно и очень интенсивно. Поэтому количество ликвидированных россиян может быть еще больше.

Заметьте – 87-й день войны. Оперативная информация от Генштаба ВСУ: смотрите видео