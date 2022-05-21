Героями цієї війни стали молоді командири, – Залужний

Смерть кожного українського захисника робить жагу до нашої Перемоги ще більшою так само, як і бажання помсти всім рашистським солдатам. Так, на війні з російською нечистю загинув Вадим Журавський з позивним "Вікінг". Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний оприлюднив відео в пам'ять хлопця.

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Вадим був молодим командиром із 95-ї житомирської десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ. 15 квітня 2022 року Володимир Зеленський підписав указ про його нагородження орденом “За мужність” III ступеня.

Він мужньо давав відсіч російському окупанту та приближав Перемогу України, але, на жаль, сьогодні вранці, 21 травня, стало відомо про його смерть.

Героями цієї війни стали молоді командири. Ті, хто приймає підрозділи після полеглих побратимів. Хто набуває власного досвіду у запеклих боях. Хто віддає серце, душу, здоров'я, а інколи, на жаль, життя за Україну,

– підписав відео Залужний.

Головнокомандувач ЗСУ оприлюднив відеосюжет, знятий у підрозділі Журавського на передовій. В ньому присутні моменти зі служби старшого лейтенанта.

Один із фрагментів був про мрію офіцера. За словами "Вікінга", він мріяв: "Здобути перемогу, знищити всіх ворогів, відновити територіальну цілісність і з перемогою повернутися додому".

Шкода, що він не зможе втілити її сам, але Залужний запевнив, що вони виконають його мрію, здобудуть Перемогу!

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Свіжі втрати російської армії

Оборонні сили України стоять на варті безпеки та щодня знищують ворога. Наші захисники відбивають атаки на всіх напрямках, завдаючи росіянам значних втрат у живій силі та військовій техніці. Станом на 21 травня втрати окупантів орієнтовно становлять:

особового складу – 28 850 осіб ліквідовано;

танків – 1 278 одиниць;

бойових броньованих машин – 3 116 одиниць;

артилерійських систем – 596 одиниць;

РСЗВ – 201 одиниця;

засобів ППО – 93 одиниці;

літаків – 204 одиниці;

гелікоптерів – 169 одиниць;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 462 одиниці;

крилатих ракет – 104 одиниці;

кораблів та катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 178 одиниць;

спеціальної техніки – 43 одиниці.

При цьому у Генеральному штабі ЗСУ зазначили, що дані приблизні, оскільки бойові дії тривають постійно й дуже інтенсивно. Тому кількість ліквідованих росіян може бути ще більшою.

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