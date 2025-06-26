Молодые воины, нацгвардейцы с ЧАЭС, защитники Мариуполя: кто вернулся из плена во время обмена

Украина вернула из российского плена группу защитников в рамках большого обмена, согласно договоренностям, достигнутых в Стамбуле.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Там рассказали, кого удалось спасти.

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Кого удалось вернуть

По данным разведки, в рамках обмена с российской стороной в четверг, 26 июня, в Украину вернули группу защитников в возрасте до 25 лет, а также бойцов, которые получили ранения и имеют проблемы со здоровьем.

Среди них – военнослужащие ВСУ, в частности представители Военно-морских сил, Сухопутных войск, ДШВ, Сил ТрО, а также бойцы Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы.

Подавляющее большинство освобожденных сегодня Защитников содержалась в неволе более трех лет. Значительная часть из них попала в плен во время обороны Мариуполя,

– говорится в сообщении.

Согласно обнародованной информации, самому молодому защитнику, которого удалось вернуть 24 года. Известно, что он попал в российский плен во время обороны Мариуполя в апреле 2022 года, в возрасте 21-го года.

Также удалось освободить из неволи нацгвардейцев, охранявших ЧАЭС. Самому старшему воину, которого удалось вернуть на Родину – 62 года. Среди освобожденных сегодня Защитников есть офицеры.

В общем, как отметили в ГУР МО, домой возвращаются украинцы, оборонявшие страну на Донецком, Харьковском, Луганском, Херсонском, Киевском и Сумском направлениях.

Заметим, обмены между украинской и российской сторонами будут продолжаться до полного возвращения тяжело раненых, тяжело больных и пленных в возрасте до 25 лет, о чем ранее удалось договориться в рамках переговоров в Стамбуле.