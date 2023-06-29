Молокоперерабатывающая промышленность обеспечивает работой до 1 миллиона граждан Украины: данные СМПУ

В молокоперерабатывающей промышленности Украины на сегодня загружены работой две трети уцелевших производств. При этом на 112 молокозаводах трудоустроено 60 тысяч человек.

Об этом свидетельствуют данные Союза молокоперерабатывающих предприятий Украины (СМПУ). По их данных, производство молока привлекает 9 смежных отраслей.

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Сколько рабочих мест обеспечивает молокоперерабатывающая промышленность

По оценке СМПУ, если учесть поставщиков, перевозчиков и всю цепочку от появления молока на фермах до молочной продукции на полках магазинов и супермаркетов выйдет, отрасль дает работу до 1 миллиона граждан. Производство молока привлекает 9 смежных отраслей, среди них – скотоводство, переработка мяса, молокопереработка, производство кожи, переработка ее в обувь и одежду, ветеринарию, производство упаковки, доильного и перерабатывающего оборудования, логистику.

Наибольшие молокоперерабатывающие мощности расположены в Винницкой области: 8 предприятий здесь могут перерабатывать 646 тысяч тонн молока в год. Второй по масштабам переработки Полтавщина. Здесь работает 7 предприятий, которые могут переработать 609 тысяч тонн молока. Черкасская область является центром 6 переработчиков, мощности которых позволяют переработать 602 тысячи тонн молока. Киевщина лидирует по числу предприятий. Здесь 10 мощностей, которые могут переработать более полумиллиона тонн молока. Активные перерабатывающие предприятия обладают суммарными мощностями на уровне около 5 миллионов тонн в год. Этих объемов достаточно, чтобы удовлетворить потребности потребителей Украины.

Аналитическая компания "Инфоагро" прогнозирует, что в 2023 году на переработку поступит 2,8 миллиона тонн молока. Это на 12% меньше, чем в 2022 году.

По данным Госкомстата, по состоянию на 1 января 2023 г. в молочных хозяйствах Украины удерживают 388 тысяч коров. Это почти втрое меньше поголовья, чем удерживает население – 950 тысяч голов. Несмотря на столь существенный разрыв, именно промышленное производство молока обеспечивает 90% молочного сырья для дальнейшей его переработки в молокопродукцию для населения.