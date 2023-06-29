Про це свідчать дані Спілки молокопереробних підприємств України (СМПУ). За їхніми даними, виробництво молока залучає 9 суміжних галузей

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Скільки робочих місць забезпечує молокопереробна промисловість

За оцінкою СМПУ, якщо врахувати постачальників, перевізників та весь ланцюжок від появи молока на фермах до молочної продукції на полицях магазинів та супермаркетів вийде, галузь дає роботу до 1 мільйона громадян. Виробництво молока залучає 9 суміжних галузей, серед них – скотарство, перероблювання м'яса, молокопереробку, виробництво шкіри, перероблювання її у взуття та одяг, ветеринарію, виробництво упаковки, доїльного та переробного обладнання, логістику.

Найбільші молокопереробні потужності розташовані на Вінниччині: 8 підприємств у цій області можуть переробляти 646 тисяч тонн молока на рік. Другою за масштабами переробки є Полтавщина. Тут працює 7 підприємств, які можуть переробити 609 тисяч тонн молока. Черкащина є осередком 6 переробників, потужності яких дозволяють переробити 602 тисяч тонн молока. Київщина лідирує за кількістю підприємств. Тут 10 потужностей, які потенційно можуть переробити понад півмільйона тонн молока. Активні переробні підприємства мають сумарні потужності на рівні близько 5 мільйонів тонн на рік. Цих обсягів вистачає, аби задовольнити потреби споживачів України.

Аналітична компанія "Інфоагро", прогнозує, що у 2023 році на переробку надійде 2,8 мільйона тонн молока. Це на 12% менше, ніж у 2022 році.

За даними Держкомстату, станом на 1 січня 2023 рік у молочних господарствах України утримують 388 тисяч корів. Це майже втричі менше поголів’я, ніж утримує населення — 950 тисяч голів. Попри такий суттєвий розрив саме промислове виробництво молока забезпечує 90% молочної сировини для подальшої її переробки у молокопродукцію для населення.