Молотом ударили по российской экономике и делают жизнь россиян невыносимой, – Кулеба о санкциях

Санкции западных партнеров Украины стали мощным союзником в борьбе с российскими оккупантами. Экономика врага разваливается просто на глазах – плата за войну против Украины очень высокая.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил роль санкций в борьбе с оккупантами. Принятые союзниками меры по сдерживанию агрессора действуют очень эффективно.

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Санкции делают жизнь россиян невыносимой

Кулеба убежден, что вскоре каждый россиянин почувствует последствия подлого нападения на Украину, ведь санкции направлены не только на российскую элиту, а на всю страну.

Санкции в первые дни сильным молотом ударили по российской экономике. А теперь каждый новый раунд санкций еще больше закручивает гайки и делает жизнь россиян невыносимой,

– сказал министр.

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