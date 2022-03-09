Момент попадания снаряда в жилой дом в Николаеве: ужасное видео

Оккупанты продолжают обстреливать жилые дома в Николаевской области. Очевидцы опубликовали ужасное видео попадание снаряда в здание.

Местные жители зафиксировали момент обстрела. Взрыв раздался близко к очевидцам. Снаряд попал в здание в районе Ракетного урочища.

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Николаев. Момент попадания снаряда в жилой дом

Ситуация в Николаевской области

Российские оккупанты активизировались на Николаевском направлении, совершив обстрелы гражданских и военных. В результате обстрелов врага – 12 раненых.

За минувшие сутки в городские больницы поступило 12 раненых. Сообщается, что из них – 9 гражданских. В результате ударов было разрушено 64 дома. Все это жилые дома, многоэтажки и частный сектор.

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