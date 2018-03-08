Момент взрыва автомобиля сотрудников СБУ экс-"беркутовцем" попал на видео

Около полуночи 6 марта в Киеве возле станции метро "Лесная" прогремел взрыв. Как стало известно впоследствии, бывший сотрудник "Беркута" бросил гранату в автомобиль сотрудников СБУ.

По данным Службы безопасности Украины, ее сотрудники обнаружили мужчину, который торговал оружием. Когда он понял, что его хотят арестовать, он бросил две гранаты в автомобиль сотрудников СБУ.

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Видео момента взрыва автомобиля сотрудников СБУ

Впоследствии оказалось, что продавцом оружия оказался бывший сотрудник спецподразделения "Беркут", сейчас – сержант батальона полиции особого назначения.