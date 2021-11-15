МОН хочет запустить кампанию популяризации рабочих специальностей до конца 2021 года

Промышленные предприятия рискуют оказаться на грани закрытия из-за нехватки молодых квалифицированных кадров, но помочь может запуск соответствующей программы популяризации.

Министерство образования и науки Украины планирует до конца 2021 года запустить всеукраинскую кампанию по популяризации рабочих специальностей среди молодых украинцев, сообщила директор директората профессионального образования Министерства образования и науки Украины Ирина Шумик.

По ее словам, без запуска соответствующей программы украинские промышленные предприятия рискуют уже в ближайшие годы оказаться на грани закрытия из-за нехватки молодых квалифицированных кадров и стремительного старения рабочих коллективов.

Проблема нехватки квалифицированных специалистов и работников технических специальностей актуальна не только в Украине. На Западе с урегулированием дисбаланса на рынке труда справляется Голливуд, в блокбастерах которого ученые, инженеры, технари и рабочие изображаются героями, которые могут похвастаться насыщенной и интересной жизнью.

Но в украинском кинематографе и стереотипах большой доли граждан, инженеры и работники технических специальностей воспринимаются не столь успешными людьми. Но многие современные промышленные предприятия предлагают своим сотрудникам официальное трудоустройство, конкурентные заработные платы и большие социальные пакеты, но из-за недостаточной информированности поступающие и их родители об этом не знают, поэтому не выбирают рабочие профессии.

Из-за этого страдает национальная экономика – в случае сокращения производственных мощностей в результате нехватки молодых рабочих рук упадет ВВП и экспортная выручка, а иностранные инвесторы не будут заходить в Украину из-за нехватки квалифицированных кадров для реализации их проектов.

Поэтому Украине важно избавляться от укорененного в обществе культа высшего образования сразу после школы. Экс-премьер Владимир Гройсман ранее поднял тему о необходимости искоренения этого вредного явления, заявив: "Не каждый способен быть ученым и не каждому человеку необходимо высшее образование", однако, в ответ столкнулся с критикой и непониманием со стороны общественности. Однако именно такой принцип распространен в развитых западных странах и открывает перед молодыми людьми возможности осознанного профессионального развития и получения высших квалификаций на протяжении всей жизни.