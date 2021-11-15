Міністерство освіти й науки України планує до кінця 2021 року запустити всеукраїнську кампанію популяризації робітничих спеціальностей серед молодих українців, повідомила директор директорату професійної освіти Міністерства освіти й науки України Ірина Шумик.

За її словами, без запуску відповідної програми українські промислові підприємства ризикують вже в найближчі роки опинитися на межі закриття через брак молодих кваліфікованих кадрів і стрімке старіння робочих колективів.

Проблема нестачі кваліфікованих фахівців і працівників технічних спеціальностей є актуальною не лише в Україні. На Заході з врегулюванням дисбалансу на ринку праці справляється Голлівуд, в блокбастерах якого вчені, інженери, технарі й робітники зображуються героями, які можуть похвалитися насиченим і цікавим життям.

Але в українському кінематографі й стереотипах великої частки громадян, інженери і працівники технічних спеціальностей сприймаються не настільки успішними людьми. Але багато сучасних промислових підприємств пропонують своїм співробітникам офіційне працевлаштування, конкурентні заробітні плати і великі соціальні пакети, але через недостатню інформованість вступники та їхні батьки про це не знають, тож не обирають робітничі професії.

Через це страждає національна економіка – у випадку скорочення виробничих потужностей в результаті нестачі молодих робочих рук впаде ВВП і експортний виторг, а іноземні інвестори не будуть заходити в Україну через брак кваліфікованих кадрів для реалізації їхніх проєктів.

Тож Україні важливо позбавлятися від укоріненого в суспільстві культу вищої освіти відразу після школи. Експрем'єр Володимир Гройсман раніше підняв тему про необхідність викорінення цього шкідливого явища, заявивши: "Не кожен здатний бути вченим, і не кожній людині потрібна вища освіта", однак, у відповідь зіткнувся з критикою і нерозумінням з боку громадськості. Однак саме такий принцип поширений в розвинених західних країнах і відкриває перед молодими людьми можливості усвідомленого професійного розвитку та отримання вищих кваліфікацій впродовж усього життя.