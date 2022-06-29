МОН опубликовало карту с "Турцією" и "Словакією", еще и без украинского Крыма

Министерство образования и науки Украины допустило несколько важных ошибок. В сообщении о странах, где можно сдавать упрощенное ВНО, карта мира опубликована с такими странами, как "Турція" и "Словакія". Также Украина была без Крыма.

Согласно правилам украинского правописания, названия стран – "Туреччина" та "Словаччина", а не "Турція" чи "Словакія". Народная депутат Инна Совсун, которая и обратила на это внимание, считает, что макет для инфографики в ведомстве взяли с российских сайтов.

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Она предположила, что сотрудник ведомства, создававший инфографику к сообщению, "гуглил на русском".

Так бывает, когда берешь макет для картинки с российских сайтов, потому что так проще,

– сказала нардеп.



Неправильная карта мира на странице МОН / Скриншот Инны Совсун



Исправленная карта мира на странице МОН / Фейсбук МОН

В МОН быстро исправили инфографику

МОН уже исправили инфографику, разместив в фейсбуке ее исправленную версию с украинским Крымом и правильно написанными названиями Турции и Словакии.

Ранее рабочая группа МОН приняла решение об исключении всех российских писателей из учебной программы. Но, очевидно, в ведомстве снова назревает скандал, поскольку текущий министр образования Сергей Шкарлетт заявил, что в рамках школьной программы нужно оставить Льва Толстого.

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