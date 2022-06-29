Відповідно до правил українського правопису, назви країн – "Туреччина" та "Словаччина", а не "Турція" чи "Словакія". Народна депутатка Інна Совсун, яка і звернула на це увагу, вважає, що макет для інфографіки у відомстві взяли з російських сайтів.
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Вона припустила, що співробітник відомства, який створював інфографіку до допису, "гуглив російською".
Так буває, коли береш макет для картинки з pociйських сайтів, бо так простіше,
– сказала нардепка.
Неправильна мапа світу на сторінці МОН / Скриншот Інни Совсун
Виправлена мапа світу на сторінці МОН / Фейсбук МОН
У МОН швидко виправили інфографіку
Наразі МОН вже виправили інфографіку, розмістивши у фейсбуці її виправлену версією з українським Кримом та правильно написаними назвами Туреччини та Словаччини.
Нагадаємо, раніше робоча група МОН прийняла рішення про виключення всіх російських письменників із навчальної програми. Але, вочевидь, у відомстві знову назріває скандал, оскільки поточний міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що у рамках шкільної програми потрібно залишити Льва Толстого.
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