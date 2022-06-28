Про це в коментарі 24 каналу розповіла матір хлопця. За її словами, останній дзвоник проходив віддалено і під цього заходу на вислів "Слава нації!" її син вигукнув нецензурну фразу в бік Росії – "п***ць Російській Федерації", яка стала крилатою з початком повномасштабного вторгнення.

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Після цього директорка школи подала до суду на підлітка. Засідання вже відбулося і в протоколі йдеться, що такі слова "негативно відобразилося на емоційному стані учасників заходу".

Як матір відреагувала на справу

Жінка розповіла, що під час "останнього дзвоника" була на роботі і про цей інцидент дізналася пізніше.

Я була шокована, коли дізналася, що на мого сина подали до суду. В школі мені сказали, що я неналежно виховую свою дитину, тому що раніше вже були скарги на його нецензурну лексику. І написали заяву, в якій йдеться, що він образив державу тим, що нецензурно висловлювався, а саме сказав цю фразу, яка належить Поворознюку (ред. – Олександр Поворознюк — український підприємець),

– розповіла жінка.

Жінка і підліток визнали свою провину, тому суд не призначила покарання, лише зробив усне зауваження. Але виховну роботу з сином матір провела.

"Я його не карала, провела розмову про наслідки таких слів і відповідальність. Син мене запевнив, що більше такого не повториться" – зазначила жінка.

Де навчатиметься хлопець далі

За словами матері підлітка, хлопець не продовжуватиме навчання в цій школі, а вступить до професійного училища. Але ця ситуація не стала основною причиною такого рішення, сім'я планувала змінити навчальний заклад й раніше.

"Син дуже хотів, щоб швидше закінчився цей навчальний рік і він зміг піти з цієї школи, бо відчуває несправедливе ставлення кількох вчителів. Ще важливо зазначити, що з 20 учнів з класу сина залишається лише 5, всі інше теж не хочуть продовжувати вчитися в цій школі. Думаю, це багато говорить про педагогів, які там викладають і я вважаю, що має бути перевірка на їхню професійну придатність", – додала жінка.

Підтримка

"До мене телефонувала народна депутатка, вона висловлювали свою підтримку та навіть вислали марку Укрпошти з російським кораблем, про який всі теж говорять відомою фразою", – розповіла жінка.

За словами жінки, вона отримала багато підтримки від українців, які вважають, що за такі слова не можуть подавати до суду.