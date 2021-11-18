В МОН планируют модернизацию профессионально-технических училищ
Источник:24 канал
Нехватка молодых специалистов в рабочей сфере приводит к уменьшению инвестиционной привлекательности Украины, уверяют представители бизнеса. Сейчас на рынке значительный спрос на технические специальности, однако молодежь этим направлением почти не интересуется.
По данным Министерства образования, лишь примерно 20% выпускников из украинских школ выбирают технические профессии. В то же время в Европе эта цифра втрое выше.
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Генеральный директор директората профессионального образования МОН Украины Ирина Шумик отметила, что в Европе такой показатель достигает 60%.
"Почему-то у нас сложилось такое впечатление, что после получения профессионального образования у нас отсутствует дальнейшее развитие. Отдельные меры мы направляем на преодоление этих стереотипов и популяризацию профессий и профессионального образования", – сказала Ирина Шумик.
МОН Украины утвердило программу по развитию профессионального образования
Год назад Министерство образования утвердило стратегию по развитию профессионального образования в Украине, в ее рамках разработана программа мер как на национальном, так и на региональном уровнях. В первую очередь, планируется создание эффективной сети учреждений и модернизация профтехучилищ, которые уже существуют.
Ирина Шумик отметила, что в сентябре на коллегии одобрили методические рекомендации по оптимизации сети учреждений профессионального образования. В течение весны и лета их будут пилотировать в семи регионах, в таких областях:
- Винницкой;
- Полтавской;
- Николаевской;
- Запорожской;
- Черновицкой;
- Ровненской;
- Львовской.
"И по результатам этого пилотирования будут наработаны планы по созданию эффективной сети", – сказала генеральный директор директората профессионального образования МОН Украины.
В МОН планируют модернизацию профессионально-технических училищ: смотрите видео