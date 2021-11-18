Нехватка молодых специалистов в рабочей сфере приводит к уменьшению инвестиционной привлекательности Украины, уверяют представители бизнеса. Сейчас на рынке значительный спрос на технические специальности, однако молодежь этим направлением почти не интересуется.

По данным Министерства образования, лишь примерно 20% выпускников из украинских школ выбирают технические профессии. В то же время в Европе эта цифра втрое выше.

Обратите внимание Только 18% абитуриентов в 2021 году выбрали профессионально-техническое образование, – эксперт

Генеральный директор директората профессионального образования МОН Украины Ирина Шумик отметила, что в Европе такой показатель достигает 60%.

"Почему-то у нас сложилось такое впечатление, что после получения профессионального образования у нас отсутствует дальнейшее развитие. Отдельные меры мы направляем на преодоление этих стереотипов и популяризацию профессий и профессионального образования", – сказала Ирина Шумик.

МОН Украины утвердило программу по развитию профессионального образования

Год назад Министерство образования утвердило стратегию по развитию профессионального образования в Украине, в ее рамках разработана программа мер как на национальном, так и на региональном уровнях. В первую очередь, планируется создание эффективной сети учреждений и модернизация профтехучилищ, которые уже существуют.

Ирина Шумик отметила, что в сентябре на коллегии одобрили методические рекомендации по оптимизации сети учреждений профессионального образования. В течение весны и лета их будут пилотировать в семи регионах, в таких областях:

Винницкой;

Полтавской;

Николаевской;

Запорожской;

Черновицкой;

Ровненской;

Львовской.

"И по результатам этого пилотирования будут наработаны планы по созданию эффективной сети", – сказала генеральный директор директората профессионального образования МОН Украины.

В МОН планируют модернизацию профессионально-технических училищ: смотрите видео